Das Versagen der HSV-Chefetage

von Jürgen Muhl

23. Oktober 2018, 18:03 Uhr

Strategie „Trainerwechsel“

Der Hamburger Sport-Verein hält an seiner Strategie fest: Möglichst einmal im Jahr den Trainer wechseln. Das hat zwar seit einem Jahrzehnt keinen Erfolg gebracht, gehört inzwischen aber fest zum Rhythmus und zur Vereinsphilosophie. Wobei der Rausschmiss von Christian Titz nicht überraschend kommt. Spielt doch der HSV bislang in Liga zwei einen grottenschlechten Fußball. So wie in Liga eins seit 2014 unter den Trainern Zinnbauer, Knäbel, zeitweise auch unter Labbadia, ganz besonders aber zu Zeiten von Gisdol. Als es auch mit Hollerbach nicht lief, brachte sich der damalige Amateurtrainer Christian Titz selbst ins Gespräch. Der HSV-Vorstand fiel auf diese Offerte rein und wiederholte diesen Fehler, als er nach dem Abstieg weiter an Titz festhielt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte es auf der Trainerbank im Volkspark zu einem Wechsel kommen müssen. Vorstand und Aufsichtsrat haben also versagt – wie so oft in der Geschichte dieses einst so angesehenen hanseatischen Vereins. Hannes Wolf heißt der neue Mann, der es richten soll. Ein junger Trainer, wie es heute Mode ist im bezahlten deutschen Fußball. Wolf ist mit dem VfB Stuttgart aufgestiegen und wurde wenig später entlassen. Er kennt also das Geschäft nach Hamburger Muster.