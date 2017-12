Johannes Spors : Chefscout von RB Leipzig wechselt zum Hamburger SV

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Maurer 1 von 1

von dpa

erstellt am 30.Dez.2017 | 17:51 Uhr

Hamburg | RB Leipzig verliert seinen Chefscout. Der 35 Jahre alte Johannes Spors wird vom 1. Februar kommenden Jahres an für den Bundesliga-Konkurrenten Hamburger SV arbeiten. „Wir sagen Danke für die gute Zusammenarbeit und wünschen dir alles Gute und viel Erfolg bei deinen neuen Aufgaben in der Hansestadt, Johannes“, schrieb der sächsische Fußballverein am Samstag bei Twitter.

Spors war seit Dezember 2015 für RB im Einsatz. Beim HSV wird er Leiter der Scouting-Abteilung und Kaderplaner. „Es ist eine reizvolle Aufgabe, das HSV-Scouting nachhaltig auszubauen und eine langfristige Kaderplanung zu implementieren“, sagte Spors. Der HSV sei ein großer Club. „Ich freue mich darauf, ab Februar ein Teil davon zu sein und mit meinen neuen Kollegen anzupacken.“