Neues vom HSV : Bruchhagen unterschreibt bis 2019

von Marle Liebelt

erstellt am 20.Dez.2017 | 14:33 Uhr

Hamburg | Heribert Bruchhagen bleibt dem Hamburger SV auch in der kommenden Saison erhalten. Das teilte der Verein am Mittwoch auf Twitter mit. Der Aufsichtsrat einigte sich mit ihm auf eine Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2019. „Wir setzen auf Kontinuität und vertrauen Heribert Bruchhagen, dass er die anstehenden Aufgaben genauso angehen und erfolgreich bewältigen wird wie schon die Herausforderungen bei seinem Amtsantritt“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Andreas C. Peters am Freitag bei der letzten Sitzung für dieses Jahr.

Bruchhagen, der seit einem Jahr Vorstandsvorsitzender beim HSV ist, sieht zuversichtlich in die Zukunft: „Wir befinden uns in einer sportlich ernsten Lage und werden uns im ersten Halbjahr 2018 wie schon im Vorjahr voll auf den Klassenerhalt fokussieren. Ich habe volles Vertrauen, dass wir dieses Ziel gemeinsam erreichen werden.“

Richtungsweisend könnte auch die kommende Wahl des neuen HSV-Präsidenten werden. Der frühere Clubchef Bernd Hoffmann wird am 18. Februar gegen den amtierenden Amtsinhaber Jens Meier antreten. Das berichtet das Hamburger Abendblatt am Mittwoch. Während der letzten Amtszeit Hoffmanns zwischen 2003 und 2011 gelang den Elb-Kickern sechs Mal die Teilnahme am Europapokal. Auf ein offizielles Statement lässt der 54-Jährige noch warten. Auch um eine eventuelle Besetzung seines Präsidiums kann bislang nur spekuliert werden.