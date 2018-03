Neues vom HSV : Medien: Trainer Bernd Hollerbach entlassen und durch Christian Titz ersetzt

Sieglos geht offenbar der Trainer von Bord: Eine Entlassung von Hollerbach wäre am Montag keine Überraschung mehr.

von dpa, shz.de

12. März 2018, 13:39 Uhr

Der Hamburger SV hat nach Informationen von „Sport Bild“ Trainer Bernd Hollerbach freigestellt. Der Vorstandsvorsitzende Frank Wettstein soll Hollerbach die Entscheidung bereits mitgeteilt haben. Die Presseabteilung des Klubs bestätigte den Bericht bisher allerdings nicht. Hollerbach hatte im Januar Markus Gisdol beerbt, blieb in sieben Spielen als Cheftrainer aber sieglos und holte ganze drei Punkte.

Der zuständige Vorstandsvorsitzende Frank Wettstein will nach der Freistellung von Vorstandschef Heribert Bruchhagen und Sportdirektor Jens Todt einen letzten Impuls setzen. Rechnerisch und mit einer Portion Optimismus wäre der Klassenerhalt schließlich noch möglich.

Den Hebel umlegen soll laut „Kicker“ und „Sport Bild“ der Trainer von HSV II, Christian Titz, der erstmals am Dienstag das Training leiten soll. Seine Mannschaft ist in der Regionalliga Nord unangefochtener Tabellenführer, in dieser Saison wurde erst ein Spiel verloren. Im Falle eines Abstiegs und eines darüber hinaus nicht unwahrscheinlichen Lizenzentzugs müsste der HSV finanziell deutlich kürzer treten. Möglich wäre ein geplanter Neuaufbau der Mannschaft aus dem Gerüst der Reservemannschaft, weshalb die Wahl wohl auf Titz fiel, dessen Team heute Abend beim VfB Lübeck (20.15 Uhr) gastiert.

Zunächst ist sein Engagement als Cheftrainer nur bis zum Saisonende eingeplant. Der 46-Jährige muss nun versuchen, die schwache Offensive zu beleben. Mit lediglich 18 Toren sind die Hamburger das mit Abstand harmloseste Team der Bundesliga.

Die Hamburger sind nach 26 Spielen mit lediglich 18 Punkten Tabellenvorletzter und haben schon sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsrang. Seit 13 Spielen haben sie nicht mehr gewonnen. Der erstmalige Abstieg des Bundesliga-Gründungsmitgliedes scheint kaum noch zu verhindern zu sein.