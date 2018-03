Neues vom HSV : Bayern-Angebot, Unzufriedene Reservisten und Oliver Geissens Sohn

Fiete Arp könnte dem HSV erhalten bleiben. Trainer Titz zeigt Verständnis für Wut-Profis und der Sohn von Oliver Geissen kommt zum Training.

21. März 2018

Hamburg | Fiete Arp hat ein Angebot von Fußball-Rekordmeister FC Bayern München abgelehnt. Das berichtet die „Bild“-Zeitung am Mittwoch. Der 18-Jährige wolle erst einmal die Entwicklung in Hamburg abwarten. Arp habe ein gutes Verhältnis zum neuen Chefcoach Christian Titz, mit dem er schon in der Jugend zusammengearbeitet hat. Beim ersten Bundesliga-Spiel unter Titz gegen Hertha BSC (1:2) am vergangenen Sonnabend stand Arp in der HSV-Startelf.

Der Tabellenletzte aus Hamburg hatte Arp bereits seit längerem einen langfristigen Vertrag angeboten. Der aktuelle Kontrakt des hochtalentierten Fußballers läuft noch bis 2019. Noch ist unklar, wo Arp in der nächsten Saison spielen wird.

Titz über unzufriedene Reservisten

Klar ist für Trainer Titz der Umgang mit seinen Profis. Er zeigte grundsätzlich aber auch Verständnis für die Unzufriedenheit einiger Auswechselspieler. „Wenn du nicht spielst, hat du eine gewisse Wut auf den Trainer“, sagte Titz der „Bild“. „Im Abstiegskampf bei einer Mannschaft, die schon ein Stück weit abgeschlagen ist, ist es eine Wunschvorstellung, dass dort Harmonie und Ruhe herrschen. Nur – hätten wir am Wochenende gewonnen, gäbe es dieses Thema nicht.“

Der Brasilianer Walace ist zum Training in die U21-Mannschaft versetzt worden. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte sich geweigert, gegen Hertha BSC (1:2) in der Innenverteidigung zu spielen. Der Grieche Kyriakos Papadopoulos muss ebenfalls mit Sanktionen rechnen, weil er sich über seine Reservistenrollen beschwert hatte.

Über seinen Wechsel vom Tabellenersten der Regionalliga Nord zum Abstiegskandidaten bei den Profis meinte Titz: „Mir war da schon bewusst, wie außergewöhnlich das ist. Aber ich denke, es ist wie so oft im Leben: Wenn man etwas macht, strebt man nach dem Maximum.“

Sohn von Oliver Geissen beim HSV-Training

Außer Fernsehmoderator Oliver Geissen und seiner Ehefrau, der Schauspielerin Christina Plate, tritt nun auch Sohn Maximilian ins Rampenlicht. Der 19-Jährige Sohn von Oliver Geissen und dessen früherer Frau Ulrike darf in dieser Woche bei den HSV-Profis mittrainieren. Der Mittelfeldspieler kickt normalerweise bei den A-Junioren des HSV. Sein Abstecher zum abstiegsbedrohten Bundesliga-Team ist aber nur kurzzeitig. Weil acht Profis derzeit Länderspiele bestreiten und die U21-Mannschaft in dieser Woche zwei Punktspiele absolvieren muss, fehlen Trainer Titz Spieler für das tägliche Training. Deshalb dürfen drei U19-Spieler mitmachen.