2. Bundesliga : Aufstiegsfavorit HSV – Daniel Thioune glaubt an seinen Kader

Trotz einiger krankheitsbedingter Ausfälle hofft der HSV-Trainer auf einen Sieg am Samstag gegen den SC Paderborn.

Hamburg | Offiziell nimmt Daniel Thioune das Wort Aufstieg nicht in den Mund, doch der Trainer des Zweitliga-Spitzenreiters Hamburger SV nähert sich dem Thema immerhin allmählich an. Am Freitag umschrieb der HSV-Coach er die Lage der Top-Clubs im Fußball-Unterhaus...

