Neues vom HSV : Albin Ekdal steht kurz vor dem Absprung

Der Schwede ist zu Vertragsverhandlungen in Genua. Filip Kostic verzichtet für Vereinssuche auf Sandhausen-Spiel.

von dpa

13. August 2018, 12:26 Uhr

Hamburg | Der Wechsel des schwedischen Fußball-Nationalspielers Albin Ekdal vom Hamburger SV zu Sampdoria Genua steht bevor. „Er ist in Genua. Wir gehen davon aus, dass es klappt. Das ist auch von den Beratern bestätigt, dass wir in den kommenden drei Tagen eine Lösung haben. Dann sind wir alle froh, wenn das Thema endlich abgearbeitet ist“, sagte HSV-Sportvorstand Ralf Becker.

Er möchte den 29 Jahre alten Großverdiener, der 2015 von Cagliari Calcio zu den Hanseaten gekommen war, gerne transferieren, um den Gehaltsetat zu entlasten. Die Ablösesumme soll rund 2,5 Millionen Euro betragen.

Filip Kostic findet keinen neuen Klub

An einem Vereinswechsel arbeitet weiterhin auch Filip Kostic. Der 25 Jahre alte Serbe, wie Ekdal in diesem Sommer Teilnehmer an der Weltmeisterschaft in Russland, will und darf den HSV ebenfalls verlassen. Allerdings hatte Kostic den interessierten Clubs VfL Wolfsburg und FC Burnley vor kurzem abgesagt. Zudem kam ein Wechsel zum Bundesligisten Eintracht Frankfurt nicht zustande.

Am Wochenende verzichtete Kostic auf die von Trainer Christian Titz angedachte Reise zum Punktspiel des HSV beim SV Sandhausen (3:0). „Wir hätten ihn gern mitgenommen, er hat dann aber gesagt, dass er in Verhandlungen ist und das machen möchte“, berichtete Becker.

Es gelte nun, die Transferthemen rasch vom Tisch zu bekommen. „Wir wollen uns auf die Saison konzentrieren und mit den Leuten arbeiten, die im kommenden Jahr zu hundert Prozent bei der Sache sind“, meinte Becker.