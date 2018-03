Neues vom HSV : Abstieg zur U21: Trainer Christian Titz rasiert auch Mergim Mavraj

Thomas von Heesen lobt den Kurs des neuen Trainers. Am Mittwoch stehen weitere Personalentscheidungen an.

von dpa, shz.de

28. März 2018, 13:19 Uhr

Hamburg | Bundesliga-Schlusslicht HSV hat Innenverteidiger Mergim Mavraj aussortiert. Vor dem Endspiel gegen Stuttgart verbannte Coach Christian Titz den erfahrenen Albaner am Mittwoch überraschend ins Regionalligateam des HSV II, welches der Trainer zuvor betreut hatte. „Das Trainerteam hat sich aus sportlichen Erwägungen dazu entschieden, ab heute auf Mavraj zu verzichten. Wir haben ihn daher angewiesen, bis auf Weiteres in der U21 am Training teilzunehmen“, teilte HSV-Direktor Sport Bernhard Peters nach einem Gespräch mit dem Albaner mit, der vor einem guten Jahr für 1,8 Millionen Euro Ablöse aus Köln geholt worden war.

Mergim Mavraj wird bis auf Weiteres bei unserer U21 mittrainieren. Dies wurde ihm heute Vormittag von Christian Titz, Thomas von Heesen und Bernhard Peters mitgeteilt. pic.twitter.com/h0PAeDjNWB — Hamburger SV (@HSV) 28. März 2018

Mavraj, der unter Markus Gisdol zum Stamm und unter dessen Nachfolger Bernd Hollerbach zumindest immer zum Kader gehört hatte, war von Titz schon bei dessen Premiere gegen Hertha BSC (1:2) auf die Tribüne gesetzt worden. Der 46 Jahre alte Fußball-Lehrer hatte die Entscheidung damit begründet, dass er auf schnellere Innenverteidiger setzen wolle. Auch der Grieche Kyriakos Papadopoulos, bis dahin Stammkraft, danach scharfer Kritiker des frischen Trainers, saß wegen dieser Entscheidung nur noch auf der Ersatzbank.

Gespräche und weitere Sanktionen in den Fällen Papadopoulos und Walace stehen am Mittwoch auf dem Tagesprogramm der Entscheider. Walace hatte zunächst nicht als Innenverteidiger gegen Hertha BSC spielen wollen, hatte dann wenig Interesse am Spiel seiner Kollegen gezeigt und war zur U 21 geschickt worden. Anstatt am Sonntag am Auslaufen des Regionalliga-Teams teilzunehmen, flog der Brasilianer zu einem Kurztrip nach Mailand.

Laut der „Hamburger Morgenpost“ intensiviert HSV-Präsident Bernd Hoffmann derzeit seine Bemühungen, um Top-Talent Fiete Arp über 2019 hinaus an den Verein zu binden. Dafür soll er sich bereits zwei mal mit Arp-Berater Jürgen Milewski getroffen haben. Der 18-Jährige wurde zuletzt mit Bayern München in Verbindung gebracht, er soll den Münchnern aber vorerst abgesagt haben, um beim HSV zu bleiben. Gegenüber der Zeitung wollte Hoffmann den Fortgang aber nicht kommentieren: „Das Gute an meiner Position ist, dass ich nicht im Vorstand und daher nicht für das operative Geschäft zuständig bin. Daher kann ich die Aussage verweigern und mir einen Kommentar dazu verkneifen“, sagte Hoffmann laut dem Bericht.

Von Heesen hofft noch

Auch wenn die Situation ausweglos aussieht und akute Verletzungssorgen im Offensivbereich vor dem Spiel in Stuttgart vorherrschen, hat Thomas von Heesen noch Hoffnungen auf den Klassenverbleib: „Wir haben Hoffnung, weil noch sieben Spiele vor uns liegen, in denen sich alles drehen kann“, sagte von Heesen, der seit der Freistellung von Sportchef Jens Todt als sportlicher Berater beim HSV engagiert worden ist, der „Mopo“. Die Hamburger sind Tabellenletzte der Bundesliga mit einem Rückstand von sieben Punkten auf den Relegationsrang.

Von Heesen lobte Trainer Christian Titz. „Er erreicht die Mannschaft total“, meinte der frühere HSV-Mittelfeldakteur über den bisherigen U21-Erfolgscoach der Hanseaten. Für das bevorstehende Punktspiel am Samstag beim VfB Stuttgart ist von Heesen optimistisch: „Wir reisen mit einer geballten Ladung Power zum Auswärtsspiel nach Stuttgart.“ Mit Innenverteidiger Kyriakos Papadopoulos, der nach seiner Verbannung auf die Ersatzbank im letzten Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC (1:2) Kritik am Trainer geübt hatte, rät von Heesen, vernünftig zu reden. „Weil ich glaube, dass wir einen Typen wie ihn brauchen und er Fähigkeiten hat, die der Mannschaft guttun.“