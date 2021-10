Erinnerung an große Zeiten : Traditionsduelle im DFB-Pokal: HSV in Nürnberg, 1860 empfängt Schalke

Die Bundesliga-Zeiten liegen teils Jahre zurück, aber die Namen erinnern an vergangene Zeiten. Mit einigen Traditionsduellen kommt Spannung und Wehmut in die zweite DFB-Pokalrunde.

Hamburg | Wer nicht mehr in der ersten Reihe steht, ist gierig, mal wieder die große Bühne zu betreten. Die Zweitligisten 1. FC Nürnberg, Hamburger SV und FC Schalke 04 sowie Drittligist 1860 München als schillernde Traditionsvereine des deutschen Fußballs dürfen am Dienstag in der 2. DFB-Pokalrunde für Schlagzeilen sorgen. Und das gegeneinander! Wegen der m...

