Medienbericht : Tim Walter soll neuer HSV-Trainer werden

Laut „Sky“ sind sich Walter und der HSV bereits in vielen Punkten einig. Für Walter wäre es eine Rückkehr in den Norden. In der Saison 2018/2019 war der Bruchsaler Coach der KSV Holstein.

Hamburg | Am Sonntagnachmittag spielt der HSV sein letztes Ligaspiel mit Horst Hrubesch an der Seitenlinie. Für die kommende Saison sucht der Hamburger SV nach einem neuen Trainer, um den Wiederaufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Laut „Sky“ sind die Hamburger dabei bereits fündig geworden und sollen sich angeblich mit Tim Walter einig sein. So sei in vielen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.