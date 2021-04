Vertragsauflösung HSV : Bobby Wood verlässt HSV früher als gedacht

Seit 2016 war der Stürmer beim HSV. Eigentlich sollte er den Verein erst zum 1. Juli verlassen.

Hamburg | US-Stürmer Bobby Wood verlässt den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV nach einem „Mopo“-Bericht am Dienstag mit sofortiger Wirkung und kehrt in seine Heimat zurück. Der Vertrag des US-Amerikaners soll aufgelöst werden. Ursprünglich sollte der 28-Jährige erst ab 1. Juli für seinen neuen Club Real Salt Lake in der Major League Soccer (MLS) auflaufen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.