Statement des Spielers des VfL Osnabrück : Nach Rassismus-Attacke: Opoku bedankt sich für Abbruch-Zeichen und Unterstützung

Nach der rassistischen Attacke durch einen Zuschauer in Duisburg beim abgebrochenen Spiel gegen den VfL Osnabrück hat sich am Donnerstagabend erstmals der betroffene VfL-Spieler Aaron Opoku geäußert.

Osnabrück | "Der Vorfall bei unserem Spiel gegen MSV Duisburg hat mich geschockt", erklärte der in Hamburg geborene Opoku, der sich inzwischen wieder in der Hansestadt im Kreise seiner Familie aufhält. Der Leihspieler des HSV, der sowohl die deutsche, als auch die ghanaische Staatsbürgerschaft hat, ergänzte in einem vom VfL Osnabrück am Donnerstagabend verbreitet...

