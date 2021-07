Streit zwischen Fußballfans : Massenschlägerei am Millerntor-Stadion – mehrere Festnahmen in Hamburg

Die rund 150 Fans hatten sich offenbar im Internet zu der Schlägerei verabredet. Sie wurden mit Bussen auf unterschiedliche Polizeikommissariate gebracht.

Hamburg | Am Freitagabend kam es in unmittelbarer Nähe zum Millerntor-Stadion zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen St. Pauli- und HSV-Fans. Nachdem sich die Fans mutmaßlich im Internet verabredet hatten, trafen in unmittelbarer Stadionnähe am Millerntorplatz rund 150 Personen aufeinander. Polizisten aus der gesamten Hansestadt sowie die Bundespo...

