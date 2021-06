Saisonvorbereitung beginnt : HSV startet die Mission Aufstieg mit Corona-, Medizin- und Leistungstests

Am Freitag bittet der neue Trainerstab um Chefcoach Tim Walter sowie dessen Assistenten Filip Tapalovic und Julian Hübner zum ersten Rasentraining. Im Vorfeld warten noch einige Tests.

Hamburg | Mit einem Corona-Test per Drive-In am Volksparkstadion ist Fußball-Zweitligist Hamburger SV am Mittwoch in die Vorbereitung auf die Spielzeit 2021/22 gestartet. Im Anschluss folgten Medizin- und Leistungstests, die auch am Donnerstag in der Hamburger Universitätsklinik sowie im HSV-Campus fortgesetzt werden. Erstes Training unter Tim Walter am Frei...

