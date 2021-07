Saisonstart am 17. Juli : HSV gegen FC Basel: 5700 Fans im Volksparkstadion zugelassen

Der HSV startet vor 5700 Fans in die Saison. Der Vorverkauf für das Testspiel startet am am Dienstagvormittag.

Hamburg | Bei der Saisoneröffnung des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV am 17. Juli sind 5700 Zuschauer im Volksparkstadion zugelassen. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter absolviert ein Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC Basel. Einlass erhalten vollständig Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. Zugriffsrecht auf Karten haben nur Inhaber des...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.