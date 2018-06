Saisonvorbereitung : Livestream: HSV gegen Büdelsdorfer TSV

Der sh:z-Fußballsommer beginnt mit dem Gastspiel des HSV in Büdelsdorf. Die Partie am Freitag ab 18.30 Uhr live.

29. Juni 2018, 18:05 Uhr

Büdelsdorf | Gute Nachricht für alle Fans, die nicht vor Ort sein können: Das Testspiel des Zweitligisten Hamburger SV ab 18.30 Uhr beim Landesligisten Büdelsdorfer TSV wird über die volle Länge im Livestream auf shz.de/live gezeigt. Die Partie wird aus dem Büdelsdorfer Eiderstadion übertragen. Als Kommentatoren fungieren Jürgen Muhl und Ulrich Schröder.

Mit diesem Event beginnt der sh:z-Fußballsommer 2018. Danach folgt das Gastspiel von Erstligist Hannover 96 am Donnerstag, 5. Juli, (18.30 Uhr) in Garding. Gegner ist eine Eiderstedt-Auswahl. Hannover 96 absolviert ein einwöchiges Trainingslager in St. Peter-Ording.

Zum Abschluss des Fußballsommers reist Bundesligist Borussia Mönchengladbach in den Norden und gastiert am Sonnabend, 14. Juli, beim Regionalliga-Meister SC Weiche Flensburg 08. Die Begegnung im Manfred Werner-Stadion beginnt um 14 Uhr.

Die Saisonvorbereitung des HSV im Überblick: