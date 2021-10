HSV Fußball AG : HSV-Investor Klaus-Michael Kühne gibt 5,11 Prozent seiner Anteile ab

Kühne verkauft rund einen Viertel seiner Anteile an die Hamburger Calejo GmbH. Zu dem verkauf äußert sich der Investor nicht.

Hamburg | Investor Klaus-Michael Kühne trennt sich von rund einem Viertel seiner Anteile an der HSV Fußball AG. Wie die Holding des 84 Jahre alten Milliardärs am Freitag mitteilte, verkauft Kühne 5,11 Prozent seiner AG-Anteile an die Hamburger Calejo GmbH. Das entspreche etwa 230.000 seiner gut 945.000 HSV-Aktien, meldete das „Hamburger Abendblatt“ am Freitagab...

