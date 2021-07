Treuer Erfolgsgarant der 70er : HSV-Abwehrass Hans-Jürgen „Ditschi“ Ripp ist tot

Der beinharte Abwehrspieler ist bisher der einzige gebürtige Hamburger, der drei große Vereinstitel mit dem HSV gewann.

Hamburg | Der Hamburger SV trauert um Hans-Jürgen „Ditschi“ Ripp. Wie der Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, starb der langjährige HSV-Profi am Sonntag kurz nach seinem 75. Geburtstag. „Der HSV trauert um einen großartigen Spieler, eine große Persönlichkeit und einen besonderen Menschen, dessen berühmter Fußabdruck auf dem Walk of Fame für immer an den...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.