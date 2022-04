2. Fussball-Bundesliga : Der Hamburger SV hofft noch auf den Aufstieg

In der 2. Fußball-Bundesliga schien der HSV im Kampf um den Aufstieg schon entscheidend zurückgefallen zu sein. Das 4:0 gegen Aue weckt neue Hoffnung – und die Rivalen nehmen sich noch etliche Punkte gegenseitig weg.

Hamburg | Die Pflicht? Erfüllt. Die Kür? Ist möglich. Der Hamburger SV blickt mit einer Mischung aus Zweckoptimismus, gewitterter Morgenluft und echter Hoffnung auf den Saisonendspurt in der 2. Fußball-Bundesliga. Das 4:0 gegen Aue lässt den HSV im Rennen um den Aufstieg wieder Licht am Ende des Tunnels sehen. Das liegt auch am Restprogramm der Rivalen. Gute...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.