Wegen Corona : DFL sagt HSV-Spiel in Sandhausen ab – Partie in Karlsruhe fraglich

Wegen Corona-Fällen bei den Baden-Württembergern wurde das Spiel des Hamburger SV abgesagt – bisher ohne Nachholtermin.

Hamburg | Kurz vor dem Heimspiel gegen Darmstadt 98 muss Trainer Daniel Thioune die Diskussionen beim Hamburger SV ordnen. Nicht die Corona-Pandemie, die immer mehr in den Spielplan der 2.Fußball-Bundesliga eingreift und ein Termingedränge verursacht, sondern das nächste Match am Freitag (18.30 Uhr/Sky) soll das beherrschende Thema im Volkspark sein. „Das is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.