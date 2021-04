Zwei Spielausfälle für den HSV : Corona bremst Endspurt in der 2. Liga

Der SV Sandhausen und der Karlsruher SC, zwei der nächsten Gegner des Hamburger SV, gehen in Quarantäne.

Hamburg | Die aktuelle Saison in der 2. Fußball-Bundesliga biegt auf die Zielgeraden ein, doch der Endspurt beginnt mit einem Stotterstart. Denn nach dem Karlsruher SC musste sich am Mittwoch auch der SV Sandhausen nach positiven Corona-Tests in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Sowohl der KSC als auch der SVS beantragten die Absetzung der betroffenen Spiel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.