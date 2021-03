2. Bundesliga : Corona-Verdachtsfall beim HSV bestätigt sich nach PCR-Test am Dienstag

Zuletzt hatten die Liga-Konkurrenten Holstein Kiel, Hannover 96 und Jahn Regensburg Corona-Fälle gemeldet.

Hamburg | Der Corona-Verdachtsfall beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV hat sich bestätigt. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der betroffene Spieler befinde sich in Quarantäne. Das zuständige Gesundheitsamt muss nun entscheiden, ob die gesamte Mannschaft und der Betreuerstab in Quarantäne müssen. „Wir sind im engem Austausch mit dem Gesundheitsamt“, hie...

