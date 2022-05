Nach verpasstem Aufstieg : Abwehrspieler Josha Vagnoman will Hamburger SV verlassen

Die Ablösesumme für den bis Sommer 2024 an den HSV gebundenen U21-Nationalspieler soll bei rund acht Millionen Euro liegen.

Hamburg | Beim Hamburger SV deutet sich der Abgang von Abwehrspieler Josha Vagnoman an. Nach dem verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga habe sich der 21 Jahre alte Außenverteidiger zu einem Wechsel entschieden, berichtete die „Bild“-Zeitung (Mittwoch). Vagnoman wolle künftig erstklassig spielen, heißt es. Auch interessant: So geht es mit dem HSV nach ...

