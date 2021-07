2. Fussball-Bundesliga : 450 HSV-Fans dürfen beim Stadtderby ins Millerntor-Stadion

Die Anhänger von Holstein Kiel profitieren beim Auftaktspiel beim FC St. Pauli noch nicht von der Regelung für Gästefans.

Kiel/Hamburg | Von der Entscheidung über die Zulassung von Gäste-Fans in den beiden Fußball-Bundesligen profitiert Holstein Kiel zunächst nicht. Das Nordderby am Sonntag nächster Woche (13.30 Uhr) beim FC St. Pauli kommt zu früh. Erst vom dritten Spieltag an dürfen fünf Prozent der Gäste-Fans in die Stadien. Das betrifft auch den Hamburger SV, der auf Anhänger im Sai...

