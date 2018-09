2. Bundesliga : HSV will Fehler abstellen: Fünfter Sieg gegen Regensburg?

Die Hamburger offenbaren einige Defizite. Gegen Jahn Regensburg am Sonntag will der HSV stabil stehen.

21. September 2018, 17:54 Uhr

Hamburg | Als Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga beweist der Hamburger SV überraschend Bodenhaftung. Auch vor dem Heimspiel gegen den Tabellen-15. SSV Jahn Regensburg am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) hebt bei den Hanseaten keiner ab. „Wir müssen weiter hart arbeiten und noch viele Dinge verbessern“, sagte Sportvorstand Ralf Becker mit Blick auf den glücklichen 1:0-Sieg im Nachholspiel bei Dynamo Dresden am vergangenen Dienstag. „Gewisse Dinge müssen wir einfach besser machen, um dann auch nachhaltiger oben mit dabei zu sein.“

Die Hamburger wissen trotz Top-Platzierung, dass es noch an Souveränität mangelt. Insbesondere in der Defensive tun sich einige Defizite auf. Die Innenverteidiger Rick van Drongelen, David Bates und Leo Lacroix strahlen noch nicht die Sicherheit aus, die sich Trainer Christian Titz wünscht. Sie ließen „einfach zu viele Torchancen für den Gegner zu“, monierte er. Mittelfeldspieler Christoph Moritz gibt sich einsichtig. „Wir machen zu viele Fehler, sind zu ungeduldig im Aufbauspiel. Gefühlt werden wir immer etwas nervös, wenn der Gegner so tief steht“, meinte der 28-Jährige.

Auf diesem Weg sieht Titz die Tabellenführung als wertvoll an, weil sie ein „gewisses Selbstbewusstsein“ gebe. Überbewerten will er die Momentaufnahme aber nicht: „Wir wissen um die Aufgaben, die auf uns lauern.“ Der Trainer lässt in den englischen Wochen verstärkt rotieren. „Wir wollen an unserem Plan festhalten und während dieser doch kräftezehrenden Wochen genau hinschauen, welcher Spieler uns mit seinen Qualitäten situativ am besten weiterhelfen kann“, sagte er.

Überraschungen gibt es dabei immer wieder. So durfte gegen Dresden der 17 Jahre alte Abwehrmann Josha Vagnoman als Linksaußen ran.

Zweites Spiel, erstes Tor! Hee-chan Hwang ist richtig gut angekommen in Hamburg ⚓ Zum Premierentor gibt's nur heute den Flock für Heim- und Auswärtstrikots des Südkoreaners kostenlos Jetzt bestellen ➡https://t.co/xwrZMUZcqi pic.twitter.com/ThmI6vYKNU — Hamburger SV (@HSV) 19. September 2018

Beim Toreschießen läuft es derzeit. Titz beweist mit seinen Einwechslungen ein goldenes Händchen. Mal kommt Pierre-Michel Lasogga in der zweiten Halbzeit und trifft dreimal, dann bringt er Neuzugang Hee-Chan Hwang, der das Siegtor schießt. Es stehen auch der trickreiche Tatsuya Ito, Fiete Arp und der spielintelligente, hängende Stürmer Aaron Hunt bereit.

Als größte Schwierigkeit sieht Titz dabei, „die richtigen Spieler“ passgenau für den jeweiligen Gegner auszuwählen. In der Offensive habe er viele Optionen, meinte er und verriet, dass gegen er gegen Regensburg auf schnelle Leute setzen will.

Der HSV hat jetzt vier Siege in Serie auf dem Konto. Seit der Auftaktpleite gegen Holstein Kiel (0:3) stimmen die Ergebnisse. Die Regensburger haben in fünf Spielen lediglich einmal gewonnen. Dennoch hat Titz ein Lob für die Bayern parat: „Sie machen einen sehr, sehr guten Job.“