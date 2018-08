DFB Pokal : HSV und Holstein Kiel in der Pflicht – Oberligist TuS Dassendorf könnte überraschen

Der HSV und die Störche gehen als Favoriten in die Partie. Weiche Flensburg 08 will seine Außenseiterchancen nutzen.

von Franko Koitzsch, Claas Hennig und Thomas Prüfer, dpa

17. August 2018, 12:15 Uhr

Hamburg | Fünf Vereine aus Hamburg und Schleswig-Holstein treten in der ersten Runde des DFB-Pokalwettbewerbs an. Von den Zweitligisten wird das Weiterkommen erwartet. Der Hamburger SV und Holstein Kiel sind am Samstag und Sonntag im Einsatz. Tabellenführer FC St. Pauli hat seinen Pokalauftakt schon am Freitagabend beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Die beiden Amateur-Vertreter TuS Dassendorf und SC Weiche Flensburg 08 haben nur Außenseiterchancen.

HSV bei TuS Erndtebrück (Samstag, 18.30 Uhr)

dpa

Der Bundesliga-Absteiger hat von dem Zweitliga-Trio die vermeintlich leichteste Aufgabe. Gegner ist am Samstag der Fünftligist TuS Erndtebrück. Trainer Christian Titz tritt wie gewohnt zurückhaltend auf: „Der Gegner wird alles versuchen. Aber wir wollen eine Runde weiterkommen.“ Der Rivale aus der Oberliga Westfalen hat erst ein Saisonspiel bestritten und verloren. Die Hamburger sehen sich trotz der 1:4-Testspielniederlage gegen Bayern München gut in Schuss.

Erstmals ist Nachwuchsstürmer Jann-Fiete Arp im Kader. Innenverteidiger Leo Lacroix treten ebenso wie Manuel Wintzheimer und Christoph Moritz in der U21 an, um Spielpraxis zu sammeln.

Erndtebrück zieht um ins 30 Kilometer entfernte Leimbachstadion in Siegen mit 18.500 Zuschauern.

Holstein Kiel beim TSV 1860 München (Sonntag, 18.30 Uhr)

dpa

Die Kieler haben gleich doppelten Grund zur Revanche an den Löwen. 2014/15 trafen sie ebenfalls in der ersten Pokalrunde auf 1860 und verloren im Holstein-Stadion unglücklich 1:2. Noch viel schlimmer war für die Norddeutschen der Ausgang der Aufstiegs-Playoffs zur 2. Liga im Frühsommer 2015. Nach einem 0:0 in Kiel führte Kiel in München lange durch Rafael Kazior (16. Minute).

Daniel Adlungs 1:1 (78.) hätte den Störchen ebenfalls noch zum Aufstieg gereicht, doch Kai Bülows Treffer in der Nachspielzeit (90.+1) zerstörte alle Träume. „Man könnte sagen, da ist noch eine Rechnung offen“, sagt Torhüter Kenneth Kronholm, der wie die Abwehrspieler Patrick Herrmann und Hauke Wahl schon damals im Kieler Kader stand.

TuS Dassendorf gegen MSV Duisburg (Samstag, 15.30 Uhr)

dpa

Der Hamburger Pokalsieger, der im Kreis Herzogtum Lauenburg zu Hause ist, sieht am Samstag Außenseiterchancen gegen den erfahrenen Zweitligisten. Schließlich ist der Hamburger Serienmeister mit fünf aufeinanderfolgenden Titeln in den vergangenen Jahren eigentlich ein verkappter Regionalligist. Aber aufsteigen will der Verein nicht.

In diese Spielzeit ist der Dorfclub aus der 3300-Einwohner-Gemeinde mit zwei Siegen und einer Niederlage gestartet. Die TuS hat auch zwei Nationalspieler in den Reihen: Amando Aust, zweimaliger Auswahlakteur Gambias, und der deutsche Futsal-Spieler Danijel Suntic.

Weiche Flensburg gegen VfL Bochum (Sonntag, 15.30 Uhr)

speedphotos.de

Der Regionalliga-Meister ist nicht gut in die Saisongekommen: Fünf Spiele, nur ein Sieg, fünf Punkte, Platz acht. Aber: Von den fünf Punkten hat die Mannschaft von Trainer Daniel Jurgeleit bisher vier zu Hause gewonnen. „Ein starker, guter Regionalligist“, meint Bochumer Abwehrspieler Tim Hoogland über den Gastgeber und prophezeit: „Das wird eine dreckige Partie, weil wir der haushohe Favorit sind. Der Gastgeber wird sich hinten einigeln.“

Die Bochumer müssen am Sonntag auf den früheren HSV-Profi Sidney Sam verzichten, der wegen eine Roten Karte für drei Spiele gesperrt worden ist.