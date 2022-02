Fussball : HSV-Trainer Walter lobt Werders Werner: „Angenehmer Mensch“

Vor dem Nordderby in der Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem SV Werder hat sich HSV-Trainer Tim Walter anerkennend über seinen Bremer Kollegen Ole Werner geäußert. „Ole ist ein ruhiger, sehr akribischer Arbeiter, der sich nicht in den Vordergrund spielt. Er ist ein ruhiger Zeitgenosse, ein sehr angenehmer Mensch“, sagte Walter vor dem Duell der beiden hanseatischen Traditionsclubs am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Die beiden Trainer kennen sich aus der Saison 2018/19, als Walter Chefcoach bei Holstein Kiel war und Werner die Regionalliga-Mannschaft der Schleswig-Holsteiner betreute.

„Wir hatten immer einen sehr guten Austausch. Von daher schätze ich ihn sehr als Mensch, aber auch als Fußballtrainer, weil er eine ruhige Art hat, das an seine Mannschaft heranzubringen“, sagte der 46-jährige Walter über seinen 13 Jahre jüngeren Kollegen. Engeren Kontakt habe er nicht zu Werner, meinte Walter. „Wenn man sich aber sieht, ist es sehr re...

