2. Liga : HSV schlägt Bochum - Corona wirbelt Spielplan durcheinander

Der HSV beendet seine Negativserie in der 2. Liga und rückt auf einen Aufstiegsplatz, Bochum bleibt aber Erster. Doch die pausierenden Verfolger können noch vorbeiziehen.

Bochum | Der Corona-Alarm in der 2. Fußball-Bundesliga wirbelt den Spielplan und den Aufstiegskampf mächtig durcheinander. Nach den Absagen der Spiele von Jahn Regensburg sowie von Holstein Kiel und Hannover 96 am 25. Spieltag ergibt die Tabelle vor allem an der Spitze ein verzerrtes Bild. Besonders betroffen sind die Kieler, deren komplette Mannschaft und ...

