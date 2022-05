Bundesliga : HSV-Profi Meffert: Relegations-Pech wird zum Trauma

Für HSV-Profi Jonas Meffert wird die Relegation zur Fußball-Bundesliga immer mehr zum Trauma. Dreimal stand der 27 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur mit drei verschiedenen Vereinen in seiner Karriere in der Relegation - dreimal zog er am Ende den Kürzeren. „Es tut heute sehr weh, und morgen wird es auch sehr weh tun. Aber wir werden uns bald wieder zusammensetzen und nach vorne blicken. Für die Stadt, die Fans und den Verein tut es mir unglaublich leid“, sagte der im Vorjahr zum Hamburger SV gekommene Leistungsträger in der Stunde der erneuten Enttäuschung.

„In der Relegation brauchst du halt das...

