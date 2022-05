Bundesliga-Relegation : HSV mit Mut zum Relegations-Favoriten Hertha BSC

Der Hamburger SV will im Hinspiel der Relegation um den letzten freien Platz in der Fußball-Bundesliga vorlegen. Das Team von Trainer Tim Walter rechnet sich am Donnerstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im vermutlich mit 75 500 Zuschauern ausverkauften Berliner Olympiastadion gegen den Favoriten Chancen aus. „Ich glaub', da geht was“, sagte HSV-Kapitän Sebastian Schonlau. Das Rückspiel wir am kommenden Montag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im ausverkauften Volksparkstadion angepfiffen.

Von bislang 23 Relegations-Duellen in d...

