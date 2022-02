Fussball : HSV bei erstarkten Sandhäusern gefordert

Der Hamburger SV will in seinen Aufstiegsbemühungen zur Fußball-Bundesliga nicht nachlassen. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter spielt am heutigen Samstag (13.30 Uhr/Sky) beim Tabellen-Fünfzehnten SV Sandhausen und ist Favorit. Sollten die Norddeutschen gewinnen, wäre es ihr vierter Sieg in Serie in der 2. Liga.

Aber auch die Sandhäuser haben einen Lauf. In den vergangenen sieben Spielen kassierten sie nur eine Niederlage und holten zwölf Punkte. Seit drei Partien sind sie ohne Gegentor. Die Hamburger sind mit nur einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer FC St. Pauli Dritte. Die ersten sechs Mannschaften liegen dicht beieinander und können sich Hoffnungen auf ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.