Neue Zuschauerblöcke bei Holstein Kiel : Umbau der Gästetribüne im Holstein-Stadion beginnt am Saisonende

Das neue Tribünen-Dach überragt alles im Holstein-Stadion. 5000 Zuschauer sollen auf der Ostseite Platz finden.

von Maximilian Matthies

25. April 2018, 14:12 Uhr

Kiel | Das Stadion von Holstein Kiel muss nach den Richtlinien der Deutschen Fußball-Liga eine Klasse größer werden. Unabhängig davon ob die „Störche“ in die erste Liga aufsteigen oder nicht, beginnt am Ende der Saison der Umbau der Gästetribüne an der Ostseite des Stadions in Kiel-Wik. Die Pläne stellten Vertreter des Vereins und des zuständigen Architektenbüros Anwohnern am Dienstagabend vor.

Aktuell hat das Holstein-Stadion eine Kapazität von 12.000 Zuschauerplätzen. Während des Umbaus bietet das Stadion nur Platz für etwa 10.300 Zuschauer. Die Deutsche Fußball-Liga schreibt aber eine Kapazität von mindestens 15.000 Plätzen vor. Auch für die kommende Saison setzt Holstein weiter auf eine Sondergenehmigung, egal, ob die Mannschaft dann in der zweiten oder ersten Liga spielt. Die Lizenz für beide Ligen hat Holstein schon in der Tasche.

„Wir bauen da einen Teil eines möglichen neuen Stadions“, zitiert NDR 1 Welle Nord Holstein Kiels Geschäftsführer Wolfgang Schwenke. „Die neue Tribüne besteht aus Beton und Stahl, hat eine Hülle und fasst am Ende über 5.000 Zuschauer.“ Zurzeit noch beobachten Gästefans auf der Osttribüne das Spielgeschehen von unüberdachten Stehplätzen aus.

Bis August 2019 soll die neue Tribüne stehen. Ob schon in der kommenden Saison einzelne Teile genutzt werden können, steht laut Schwenke noch nicht fest. Klar ist: Die einmal fertige Osttribüne ist der neue Hingucker im Holstein-Stadion, mit einer Dachspitzenhöhe von rund 27 Metern ist sie mehr als doppelt so hoch wie die übrigen. Auf den unteren Rängen stehen die Zuschauer, auf den oberen sitzen sie.

Foto: Ax5 architekten

Während des Umbaus müssen Gästefans nach der Sommerpause im Holstein-Stadion umziehen. Sie stehen vorübergehend in der nördlichen Spitze des Stadions, in den Blöcken L1 und L1, und sie sitzen in einem kleinen Teil des Blocks K. Zu Spielen reisen die Gästefans dann aus dem Norden über die Projensdorfer Straße an. Der Eingang führt über das ehemalige Gelände eines China-Restaurants hinter dem Neubau ins Stadion.

Foto: Screenshot Google Maps

Insgesamt soll die Anreise für Fans komfortabler werden. Die Umbaupläne umfassen für sie auch deutlich mehr Shuttle-Busse und spezielle Haltezonen für die Busse von Heim- und Gästefans. Dadurch soll auch die Situation für die Anwohner durch weniger Parker in den angrenzenden Wohngebieten entspannter werden. Der Bereich direkt vor dem Stadion soll frei bleiben für Fußgänger.

Der Umbau in der kommenden Saison ändert aber nichts daran, dass das Holstein-Stadion im Falle eines Aufstiegs in der nächsten Saison zu klein wäre. Holstein müsste bei Heimspielen etwa gegen Publikumsmagnete wie den FC Bayern oder Borussia Dortmund auf einen alternativen Standort ausweichen, beispielsweise das Volksparkstadion in Hamburg. Langfristig wollen die Kieler ihr Stadion auf 25.000 Plätze erweitern.