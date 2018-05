Möglicher Aufstieg der KSV Holstein : Stadion-Umzug: Wirtschaft in Kiel appelliert an die DFL

In einem Brief wendet sich die Wirtschaft an die Deutsche Fußball Liga. Die Fans fiebern der Relegation entgegen.

16. Mai 2018, 13:36 Uhr

Kiel | Die Kieler Wirtschaft hat wegen des drohenden Umzugs in ein anderes Stadion nach einem möglichen Erstliga-Aufstieg von Holstein Kiel an die Deutsche Fußball Liga (DFL) appelliert. „Die wirtschaftlichen Effekte, die für den Verein, für die Region Kiel und für Schleswig-Holstein zu erwarten sind, sollten nicht durch Regularien beeinträchtigt werden“, schrieb der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer, Jörg Orlemann, in einem offenen Brief, der am Mittwoch bekannt wurde. „Vor allem, da es sich um eine zeitlich begrenzte Ausnahme handelt.“

Die DFL hat eine Ausnahmegenehmigung für das Holstein-Stadion abgelehnt, weil das Stadion mit einem aktuellen Fassungsvermögen von rund 10.000 Zuschauern zu klein für die Bundesliga sei. Gefordert sind dort Plätze für 15.000 Zuschauer, 8000 davon müssen Sitzplätze sein. Der Verein will die Entscheidung durch den zuständigen Lizenzierungsausschuss überprüfen lassen.

Die Norddeutschen spielen am Donnerstag (20.30 Uhr/Eurosport Player) das Hinspiel in der Relegation gegen den Tabellen-16. der Bundesliga, den VfL Wolfsburg. Das Rückspiel findet am Pfingstmontag (20.30 Uhr) in Kiel statt. Planungen für einen Umbau gibt es bereits. Spätestens in der Saison 2019/20 soll das Holstein-Stadion durch den Neubau der Osttribüne über die erforderliche Kapazität von 15.000 Plätzen verfügen.

Unterdessen fiebern die Fans von Holstein Kiel dem ersten Relegationsduell um den letzten freien Platz in der Bundesliga entgegen. „Ich hoffe auf zwei Tore in Wolfsburg“, sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) am Mittwoch. „Der Rest findet sich.“ Der Verwaltungschef wird den Donnerstag jedoch voraussichtlich bis spät in den Abend hinein in der Kieler Ratsversammlung sitzen. „Den Liveticker werde ich immer fest im Blick haben und mitfiebern.“

Ein großes Public Viewing wird es zwar nicht geben. Eine Übertragung des Spiels werde aber in einer ganzen Reihe von Kieler Kneipen zu sehen sein, sagte der Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Peter Böhm. „Da, wo es möglich ist, wird das Spiel definitiv laufen.“

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will das Hinspiel von der heimischen Couch aus verfolgen. Seine Frau Anke dürfte dann neben ihm sitzen. „Mein Tipp lautet 2:2“, sagte Günther. Der Regierungschef muss sich zuvor allerdings noch darum kümmern, den notwendigen Player zu installieren. Beim Rückspiel am Pfingstmontag will der in Kiel geborene Politiker im Holstein-Stadion sein und seine „Störche“ anfeuern.