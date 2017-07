Zweitliga-Start gegen Sandhausen : Spieler-Quartett: Lernen Sie Holstein Kiels Mannschaft spielerisch kennen

Zum Trumpfen mischen Sie die Karten und verteilen sie zu gleichen Teilen. Eine Karte bleibt liegen. Jeder nimmt seinen Stapel so in die Hand, dass er nur die oberste Karte sieht. Ein Spieler beginnt und wählt eine der Angaben aus. Er liest laut vor: Zum Beispiel „Marktwert: 600.000“. Der Gegenüber gleicht ab. Vorher ist zu klären, in welcher Rubrik der höhere und in welcher die niedrigere Wert gewinnt. So ist bei Fußballern gemeinhin ein geringeres Alter von höherem Wert. Bei der Entfernung zum Heimatort geht es um um Lokalkolorit, hier ist es völlig offen, ob weit oder nah besser ist.

Ziel des Spiels ist die Eroberung aller Karten. Für die verbliebene Spielkarte gilt eine Sonderregel: Derjenige Spieler, der Kapitän Rafael Czichos im normalen Spielverlauf zusetzt, muss die verbliebene Karte aufnehmen.