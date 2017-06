Trainingsauftakt am Montag : So bereitet sich Holstein Kiel auf die Zweite Liga vor

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Kiel | Bald vier Wochen sind vergangen, seit die Spieler von Holstein Kiel ihre Hände in die Höhe recken konnten und sich nach einer äußerst erfolgreichen Saison in die Sommerpause verabschiedeten. Am Montag bittet Trainer Markus Anfang die zukünftigen Zweitligakicker nun das erste Mal nach dem Urlaub zum Training.



Wer ist beim Trainingsauftakt schon alles dabei?

Dabei sein werden neben fast dem gesamten Stammpersonal der vergangenen Saison auch die ersten Neuzugänge: Torhüter Lukas Kruse (kam vom SC Paderborn), David Kinsombi (Karlsruher SC) und Mittelfeldspieler Atakan Karazor (Borussia Dortmund II). Das Trainerteam wurde zur kommenden Spielzeit ebenfalls verstärkt: Neben Tom Cichon wird Patrick Kohlmann nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn in Zukunft Cheftrainer Anfang assistieren.

Nicht mehr im Kader sein wird hingegen Robin Zentner. Die Leihe des Torwarts von Mainz 05 ist im Sommer ausgelaufen. Neben Zentner werden zudem Linksaußen Arne Sicker und Mittelfeldmann Luca Dürholtz krankheitsbedingt fehlen.

Die Spieler Miguel Fernandes und Tammo Harder (wurde im Winter an den 1. FC Saarbrücken ausgeliehen, kam dort allerdings nicht über einige Kurzeinsätze hinaus) gehören ab sofort nur noch zur Trainingsgruppe der zweiten Mannschaft von Holstein Kiel.

Wie geht es weiter?



Bis zum Bundesligastart am letzten Juli-Wochenende steht für die „Störche“ ein straffer Trainingsplan auf dem Programm, inklusive einem fünftägigen Trainingslager im niedersächsischen Herzlake. Den krönenden Abschluss der Vorbereitung bildet das Freundschaftsspiel gegen den Hamburger SV als Teil des sh:z-Fußballsommers am 19. Juli in Rendsburg.



Die Vorbereitung von Holstein Kiel im Überblick:

19.6.2017 15:00 Uhr Trainingsauftakt Citti-Fußball-Park 23.6.2017 18:00 Uhr Gettorfer SC - Holstein Kiel Sportpark Gettorf 25.6.2017 17:00 Uhr MTV Tellingstedt - Holstein Kiel Wilhelm-Harder-Stadion, Tellingstedt 27.6.2017 18:00 Uhr FC Angeln 02 - Holstein Kiel Sportplatz Kappeln 1.7.2017 13:00 Uhr Holstein Kiel - Odense BK Citti-Fußball-Park 4.7. - 8.7.2017 Trainingslager Aselanger Mühle / Herzlake 5.7.2017 17:30 Uhr Holstein Kiel - Shakhtar Donetsk Eintracht Stadion, Neuenkirchen 15.7.2017 noch offen Sportfreunde Lotte - Holstein Kiel noch offen 19.7.2017 19:00 Uhr Hamburger SV - Holstein Kiel Städtisches Stadion Nobiskrug, Rendsburg 28.7.- 30.7.2017 Saisonstart 2. Bundesliga

von Matthias Herrmann

erstellt am 18.Jun.2017 | 19:34 Uhr