Spiel gegen St. Pauli : Platzsturm bei Holstein Kiel: „Täter werden hart bestraft“

von Maximilian Matthies

erstellt am 20.Sep.2017 | 14:02 Uhr

Kiel | Es waren beängstigende Szenen, die sich vor dem Zweitligaspiel Holstein Kiel gegen St. Pauli am Dienstagabend im Holstein-Stadion abspielten. Während des Aufwärmprogramms der beiden Mannschaften kletterten nach offiziellen Schätzungen etwa 30 vermummte Ultras über die Zäune vor dem Kieler Fan-Block und rannten über den Rasen zur Gegentribüne, wo die Hamburger Fans saßen. Offenbar wollten sie dort Fahnen und Banner in ihren Besitz bringen. Polizei, Ordner und sogar Pauli-Spieler mussten einschreiten. Es gab sieben Festnahmen.

„Klar ist, dass wir die Täter hart bestrafen werden“, sagt Holstein-Sprecher Wolf Paarmann am Mittwoch auf Nachfrage von shz.de. „Diese Leute haben in unserem Stadion nichts zu suchen. Wir werden Konsequenzen ergreifen. Auch Stadionverbote sind ein Mittel“, erklärt Holstein Kiels Geschäftsführer Wolfgang Schwenke.

Um wen es sich bei den Festgenommenen genau handele, müsse noch festgestellt werden. Auch wie und warum es zu dem Platzsturm kam, ist noch unklar. Das müssten nun die Ermittlungen der Polizei und die Auswertung des Videomaterials der Stadionkameras ergeben, sagt Paarmann. Der Verein werde sich nicht an Spekulationen zu den Hintergründen beteiligen. DFB und DFL leiten gegen Holstein Kiel ein Ermittlungsverfahren ein.

In der Ultra-Szene wird heftig diskutiert. Dort wird vermutet, dass es sich um einen Racheakt der Kieler handelte, weil am frühen Sonnabendmorgen Holstein-Ultras nach ihrer Rückkehr vom Auswärtsspiel in Aue vor dem eigenen Stadion überfallen worden waren. Dabei wurden Banner der Kieler entwendet. Die Angreifer sind angeblich St.-Pauli-Ultras gewesen. Belegt ist es nicht.

Warum klauen Ultras Fahnen von gegnerischen Fangruppen? Für Ultras ist die eigene Flagge ein Heiligtum. Gelingt es Fahnen gegnerischer Fans zu stehlen, werden diese als eine Art Trophäe beim Wiedersehen im Stadion präsentiert. Sie können auch provokant verkehrt herum aufgehängt oder sogar öffentlich angezündet werden. Ein Kodex in der Ultra-Szene besagt, dass eine Gruppe angehalten ist, sich aufzulösen, sobald ihr Banner in fremde Hände gelangt ist.

In einer Stellungnahme des KSV-Präsidiums, die am Mittwoch auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht wurde, hieß es: „Der Verein geht derzeit davon aus, dass mehrere kleinere Gruppen für den gestrigen Vorfall im Holstein-Stadion verantwortlich sind.“ Man wolle keinen Generalverdacht gegenüber allen Holstein-Ultras erheben. Stattdessen sei man sehr enttäuscht vom Verhalten einzelner Fans. „Klar ist aber auch, dass ein solcher Vorfall, der einmalig in der Geschichte unseres Vereins ist, im Fußball nichts zu suchen hat und von uns in keinster Weise toleriert wird.“

Was künftig unternommen werden sollte, um derartige Szenen im Stadion zu verhindern, steht noch nicht fest. Es sei noch zu früh darüber nachzudenken, sagte Paarmann. Man müsse zunächst in Ruhe mit allen Beteiligten sprechen.

Derartige Krawallszenen sind nicht neu. Neu ist aber, dass Spieler eingreifen und Täter stellen. Einige Profis des FC St. Pauli, die sich auf dem Platz aufwärmten, versperrten den Chaoten den Weg und verfolgten sie. Torwarttrainer Mathias Hain und Co-Trainer Patrick Glöckner rangen Vermummte zu Boden und übergaben sie den Polizisten, die einige Minuten später in die Arena einrückten. Stürmer Sami Allagui entriss dem Dieb das geraubte Banner und brachte es den Hamburger Fans zurück.

Reaktionen von St. Pauli

„Unsere Spieler haben sich großer Gefahr ausgesetzt. Ich schwanke etwas, den Spielern und dem Funktionsteam ein vollumfängliches Lob auszusprechen“, sagte St. Paulis Geschäftsführer Andreas Rettig. „Wäre ein Spieler verletzt worden, wäre das Spiel ein Fall für den grünen Tisch gewesen. Gott sei Dank ist nichts passiert.“ Rettig dankte den Hamburger Fans: „Sie haben besonnen, gut und richtig reagiert und sich nicht auf eine weitere Eskalation eingelassen.“ Über die schockierenden Szenen wollten sich die Spieler nicht äußern.

Dazu waren sie von den Führungen beider Vereine vergattert worden. „Wir konzentrieren uns auf das Sportliche und äußern uns nicht zu anderen Sachen“, sagte St.-Pauli-Abwehrspieler Christopher Avevor.

Dafür nahm sein Trainer Stellung. „Es ist sehr traurig, dass so etwas passiert, dass Menschen, die nicht ins Stadion gehören, den Fußball als Bühne nutzen“, betonte Olaf Janßen.

Nachdem sich die Lage im Stadion etwas beruhigt hatte, wurde im Kieler Fan-Block auch noch Pyrotechnik abgefackelt.

