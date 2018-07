Ablösespekulationen : Kiel-Midtjylland-Mainz: Verwirrung um den Transfer von Dominick Drexler

Offenbar hat der FC Midtjylland Dominick Drexler nicht nur aus sportlichen Gründen abgeworben.

von dpa, shz.de

09. Juli 2018, 10:43 Uhr

Kiel | Der vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel zum dänischen Meister FC Midtjylland gewechselte Dominick Drexler könnte schon sehr bald nach Deutschland zurückkehren. Für den Club aus Herning hat der Mittelfeldspieler noch kein Testspiel absolviert. Grund ist das große Interesse an dem 28-Jährigen und ein möglicher erneuter Wechsel. In der Bundesliga sollen Mainz 05 und andere Vereine an dem Leistungsträger der Kieler in der vergangenen Saison interessiert sein. Die Entscheidung, den kurzen Weg von Kiel nach Jütland zu gehen, soll auch private Gründe gehabt haben.

Warum sich nun plötzlich ein Reißaus anbahnt, ist noch nicht geklärt. Ein Grund könnte eine wirtschaftliche Überlegung des Vereins sein: Arbitrage. Das bedeutet, etwas bei günstiger Gelegenheit zu kaufen, um es andernorts gewinnbringend zu veräußern.

Für 2,5 Millionen Euro hatte der FC Midtjylland den Offensivspieler von Holstein Kiel losgelöst und ihm einen Vierjahresvertrag gegeben. Im dänischen Fußball-Magazin „Tipsbladet“ hat Midtjyllands Trainer Svend Graversen zugegeben, dass der Verein wisse, in Drexler einen Spieler „zu einem Preis unter dem Marktwert gekauft“ zu haben. Graversen bestätigte, dass größere Vereine an Drexler interessiert seien. Bei einem Weiterverkauf müssten die Bundesligisten mindestens vier Millionen berappen.

Drexler hat in 34 Pflichtspielen der vergangenen Saison 14 Tore für die Kieler erzielt und zwölf Vorlagen gegeben.