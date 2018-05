2. Bundesliga : Holstein Kiel vor Auswärtspartie in Düsseldorf: „Sind total heiß“

Das Team will beim Aufsteiger punkten. Mit einem Sieg wäre die Relegation rechnerisch sicher.

von dpa

04. Mai 2018, 17:17 Uhr

Holstein Kiel will zum Auswärtsspiel beim bereits feststehenden Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) keine Gastgeschenke mitnehmen. „Das ist ein absolutes Highlight für jeden von uns. Wir sind total heiß. Wenn wir das abrufen, was wir können, dann können wir auch in Düsseldorf gewinnen“, sagte Sportchef Ralf Becker im Schleswig-Holstein-Magazin des NDR vor dem Aufeinandertreffen des Tabellen-Dritten beim Spitzenreiter der 2. Fußball-Bundesliga.

Für die „Störche“ geht es am Ende einer grandiosen Saison noch um einiges. Sollte Holstein gewinnen, wäre Platz drei und die Aufstiegsrelegation gegen den Drittletzten der Bundesliga auch rechnerisch sicher. Sollte der Zweite 1. FC Nürnberg Punkte in Sandhausen lassen, ist sogar der direkte Aufstieg am letzten Spieltag noch drin.

Trainer Markus Anfang hat vor seinem vorletzten Liga-Auftritt auf der Kieler Bank einige personelle Probleme vor allem in der Defensiv-Abteilung. Routinier Dominic Peitz wird nach der zehnten Gelben Karte gesperrt fehlen. Torhüter Kenneth Kronholm (Oberschenkelprellung) und Innenverteidiger Dominik Schmidt (Blutergusses in der rechten Wade) machen Blessuren zu schaffen.