Vor Spiel gegen Union Berlin : Holstein Kiel sorgt sich um Kingsley Schindler

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Kiel | Fußball-Zweitligist Holstein Kiel reist mit Sorgen zum ersten Auswärtsspiel der Saison am Freitagabend (18.30 Uhr) beim 1. FC Union Berlin. Mittelfeldspieler Kingsley Schindler musste das Training am Mittwochvormittag wegen Kniebeschwerden abbrechen und sich einer MRT-Untersuchung unterziehen. „Noch wissen wir nicht, was dabei herausgekommen ist, und ob oder wie lange er ausfallen wird“, sagte eine Vereinssprecherin am Mittwochnachmittag. Neben Schindler droht auch Ilir Azemi im ersten Zweitliga-Gastspiel der „Störche“ nach deren Wiederaufstieg seit 36 Jahren auszufallen.

Der Angreifer musste sich wegen Fußbeschwerden ebenfalls in ärztliche Behandlung begeben. Trainer Markus Anfang sieht sein Team beim Aufstiegskandidaten in der Außenseiterrolle. „Wir sind der Underdog, wollen aber unser Spiel durchziehen“, sagte er am Mittwoch. „Die 2. Liga ist robuster und härter. Ich erwarte von den Jungs, dass sie die Zweikämpfe annehmen und von Anfang an gegenhalten.“ Die Kieler werden von rund 1200 Fans in die Hauptstadt begleitet.

Union rechnet mit rund 21.000 Zuschauern. In der 2. Bundesliga treffen beide Mannschaften erstmals aufeinander. In der Regionalliga konnte Union weder 2004/05 (0:0) noch 2006/07 (0:2) zu Hause gegen Kiel gewinnen.

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 19:19 Uhr