2. Bundesliga : Holstein Kiel punktet – verpasst aber Sprung auf Platz zwei

Der Tabellendritte Holstein Kiel kam bei Arminia Bielefeld nur zu einem 1:1 (1:1).

von dpa

01. April 2018, 13:07 Uhr

Holstein Kiel hat mit einem 1:1 (1:1) bei Arminia Bielefeld weiter für den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gepunktet, den Sprung auf Rang zwei allerdings verpasst. Kingsley Schindler (25. Minute) erzielte vor 20.150 Zuschauern in der Schüco Arena das Tor für das Team von Trainer Markus Anfang, das auf Relegationsrang drei weiter zwei Punkte hinter dem Zweiten 1. FC Nürnberg liegt. Brian Behrendt (21.) traf für die Ostwestfalen.

Kiels Kapitän Rafael Czichos war mit dem Punkt nicht restlos zufrieden. „In der ersten Halbzeit hatten wir einige gute Gelegenheiten, in der zweiten war es mehr Krampf. Wir haben nicht mehr zu unserem Spiel gefunden. Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden, aber wir sind schon hierher gefahren, um drei Punkte zu holen“, sagte der Innenverteidiger am Sonntag nach dem immerhin schon vierten Spiel ohne Niederlage in Folge.

Mit der gleichen Startelf wie zuletzt beim 2:1 gegen den 1. FC Heidenheim hatten sich die von 1500 Schlachtenbummlern unterstützten Gäste zunächst stürmischer Attacken zu erwehren. 20 Minuten lang ging das gut, dann traf Behrendt aus 37 Metern ins linke untere Eck. Kiels Keeper Kenneth Kronholm sah dabei alles andere als gut aus. Der Rückstand schien ein Weckruf für Kiels Abteilung Attacke zu sein.

Beim Schuss von Dominic Peitz war Bielefelds Schlussmann Stefan Ortega in der 23. Minute noch Sieger. Keine 120 Sekunden später musste aber auch er hinter sich greifen, als Schindler einen lehrbuchreifen Kieler Konter zu seinem bereits neunten Saisontreffer abschloss.

Anfangs Elf blieb auch in der Folge das spielerisch bessere Team, Bielefeld hielt mit Wucht und Kampfkraft dagegen. Daraus ergab sich eine ansehnliche Partie, die in der ersten Halbzeit durchaus höheren Zweitliga-Ansprüchen genügte.

Die besseren Möglichkeiten der von zahlreichen kleinen Fouls geprägten zweiten Hälfte hatten zweifellos die Hausherren. Florian Hartherz verfehlte das Gehäuse in der 56. Minute mit einem Distanzschuss nur knapp. Der eingewechselte Torjäger Fabian Klos köpfte nach einer Ecke nur um Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

Ähnliche Chancen hatten die Kieler nicht zu verzeichnen und durften so am Ende mit der Punkteteilung durchaus zufrieden sein.