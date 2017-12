Topspiel in der zweiten Liga : Holstein Kiel nach 2:2 gegen Fortuna Düsseldorf weiter Tabellenführer

von Matthias Hermann

erstellt am 02.Dez.2017 | 15:32 Uhr

Aufsteiger Holstein Kiel bleibt Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga, verpasste aber die vorzeitige Herbstmeisterschaft. Die Norddeutschen kamen am Samstag gegen Verfolger Fortuna Düsseldorf über ein 2:2 (0:1)-Unentschieden nicht hinaus und haben vor dem letzten Hinrundenspieltag weiter einen Punkt Vorsprung vor den Rheinländern. „Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt“, sagte Holstein-Kapitän Rafael Czichos. „In der zweiten Halbzeit war das dann der Fußball, den wir spielen wollen. Eine Unachtsamkeit hat uns dann die Punkte gekostet. Das ist bitter.“

Kingsley Schindler (55. Minute) und Dominick Drexler (70.) erzielten vor 11.748 Zuschauern im Holsteinstadion die Tore für das Team von Trainer Markus Anfang, das nun schon neun Spiele hintereinander ungeschlagen ist. Benito Raman (43.) und Rouwen Hennings (85.) trafen für die seit fünf Begegnungen sieglosen Fortunen.

Mit der Erfolgself der vergangenen Wochen, in der im Vergleich zum 0:0 im vorangegangenen Heimspiel gegen den FC Ingolstadt lediglich Aaron Seydel im offensiven linken Mittelfeld anstelle von Steven Lewerenz auflief, erspielten sich die Gastgeber leichte Feldvorteile. Rechts stürmte wie immer in dieser Saison Kingsley Schindler, dessen Mitwirken wegen einer Knöchelverletzung infrage gestanden hatte.

In einer höchst ansehnlichen Zweitligapartie hatte Seydel die besten Gelegenheiten der Kieler in der ersten Halbzeit. Zunächst konnte Düsseldorfs Verteidiger Niko Gießelmann einen Kopfball des 1,99 Meter großen Hünen noch an die Latte lenken. Dann setzte der frisch gebackene U21-Nationalspieler den Ball nach einem Freistoß von Alexander Mühling völlig frei stehend ebenfalls per Kopf über das Tor.

Die Gäste zielten besser. Raman nahm eine Diagonalpass von Rouwen Hennings gekonnt an und schoss an Kiels Kapitän Rafael Czichos vorbei zur nicht unverdienten Gäste-Führung ein. Holsteins Torhüter Kenneth Kronholm, der sich zuvor einige Male auszeichnen konnte, war machtlos.

Kiel reagierte bissig und mit Zug zum Tor. Mühling scheiterte eine Minute nach Wiederanpfiff noch an Fortunas Torhüter Raphael Wolf, Seydel traf nur den Außenpfosten (49.), Schindler dann aber ins Netz. Für den flinken Außen war dies bereits sein fünfter Saisontreffer.

Auch in der Folge waren die Hausherren am Drücker und wurden belohnt. Marvin Ducksch scheiterte vom Elfmeterpunkt noch an Wolf. Drexler aber schaltete am schnellsten und vollendete im Nachschuss zur - zu diesem Zeitpunkt bereits völlig verdienten - Führung. Vorausgegangen war ein Foul von Düsseldorfs Gießelmann an Holstein-Kapitän Rafael Czichos.

Aber auch das war noch nicht die Entscheidung. Die „Störche“ drängten, aber das letzte Tor machten die Gäste. Sturmtank Hennings setzte sich in Mittelstürmerposition durch und verhinderte mit seinem Ausgleich fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den sechsten Heimsieg der Kieler.

