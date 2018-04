2. Bundesliga : Holstein Kiel in Bestbesetzung nach Ingolstadt – Trainer Anfang warnt

Drei Spieltage vor Saisonschluss haben die Norddeutschen zwei Punkte Vorsprung auf den Vierten Jahn Regensburg.

von dpa

28. April 2018, 21:34 Uhr

Kiel | Fußball-Zweitligist Holstein Kiel reist in Bestbesetzung zum Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt 04. Dennoch sind Änderungen im Vergleich zum 1:3 gegen den Zweiten 1. FC Nürnberg am Montag wahrscheinlich.

Drei Spieltage vor Saisonschluss haben die Norddeutschen zwei Punkte Vorsprung auf den Vierten Jahn Regensburg. Zu den Ingolstädtern sind es sogar sieben. Trainer Markus Anfang warnt dennoch. „Die Schanzer haben eine wahnsinnige Qualität in ihren Reihen. Im Hinspiel haben sie uns die Grenzen aufgezeigt“, sagte der 43-Jährige. Damals hatten sich die beiden Teams 0:0 getrennt.