2. Fußball-Bundesliga : Holstein Kiel holt Punkt gegen 1. FC Köln: Heinz Mörschel gleicht kurz vor Schluss aus

Kiel bleibt zu hause ungeschlagen, stand aber am Rande einer Niederlage – bis der Kölner Keeper Timo Horn patzte.

von shz.de

20. Oktober 2018, 14:58 Uhr

Aufstiegsfavorit 1. FC Köln hat in der 2. Fußball-Bundesliga sein zweites Spiel in Serie nicht gewonnen. Die Kölner trennten sich Samstag 1:1(1:0) von Holstein Kiel und verloren in den letzten Minuten zwei sicher geglaubte Punkte. Für die Kölner war es im siebten Auswärtsspiel der erste Punktverlust. Sie Störche bleiben daheim ungeschlagen.

Bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte wurde Kölns Trainer Markus Anfang von den Kieler Zuschauern mit Beifall bedacht. In zwei Jahren hatte der 44-Jährige den Aufstieg mit der KSV von der 3. in die 2. Liga geschafft und anschließend nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga verfehlt.

Pfiffe gab es in der ersten Halbzeit gegen Dominick Drexler. Der letztjährige Holstein-Leistungsträger war im Sommer mit Trainer Markus Anfang zu den Geißböcken gewechselt. Kölns Torjäger Simon Terodde verwandelte in der 42. Spielminute einen von Drexler herausgeholten Foulelfmeter zum Halbzeitstand von 0:1. Für Terodde war es der 13. Treffer im 9. Spiel der Saison. Weil Jorge Meré und FC-Torhüter Timo Horn sich in der Schlussphase ein schweres Missverständnis leisteten, kamen auch die Kieler noch zu einem Torerfolg. Heinz Mörschel köpfte einen langen Ball von Dominik Schmidt ins verlassene Tor (88.).

Am Sonntag reisen die Kieler nach Hamburg zum FC St. Pauli (13.30 Uhr).