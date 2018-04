Top-Spiel der 2. Liga : Holstein Kiel gegen den 1. FC Nürnberg in Bestbesetzung

Mit einem Sieg über den 1. FC Nürnberg wäre das Team drei Spieltage vor Saisonende Tabellen-Zweiter der 2. Liga.

von dpa

23. April 2018, 08:04 Uhr

Kiel | Das Überraschungs-Team von Holstein Kiel kann am Montag (20.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg über den 1. FC Nürnberg auf den zweiten Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga vorstoßen. „Die Jungs haben sich in der Trainingswoche gut präsentiert. Sie wollen die Partie von Anfang an dominieren und sich am Ende für den Einsatz belohnen“, sagte Trainer Markus Anfang vor dem Top-Duell des 31. Spieltags. Für den 43-Jährigen ist es das erste Spiel seit der Bekanntgabe seines Wechsels zum 1. FC Köln.

Die „Störche“ gehen die Partie in dem mit mehr als 10.000 Zuschauern ausverkauften Holstein-Stadion in Bestbesetzung an. Auch Innenverteidiger Dominik Schmidt, der am vergangenen Samstag im Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden (4:0) in der Schlussphase eine blutende Platzwunde am Kopf erlitt, wird auflaufen können. Generell schloss Trainer Anfang personelle Veränderungen aber nicht aus.

Top-Torjäger Marvin Ducksch verspürt vor dem Saison-Endspurt keinen Stress. „Düsseldorf und Nürnberg haben den Druck auf ihrer Seite. Bei uns herrscht ausschließlich die Vorfreude auf die letzten vier Highlights“, sagte der 24 Jahre alte Angreifer. Der vom FC St. Pauli ausgeliehene Ducksch ist mit 16 Treffern bester Schütze der Liga. Zudem hat der Stürmer auch noch neun Kieler Tore vorbereitet.