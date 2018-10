Spiel läuft seit 13 Uhr : Holstein Kiel gegen 1. FC Köln: Muntere Störche gegen Anfang

Holstein Kiel will seine Heimserie gegen die Mannschaft von Ex-Trainer Markus Anfang ausbauen .

von dpa, shz.de

20. Oktober 2018, 13:31 Uhr

Holstein Kiel will auch im fünften Heimspiel der Saison in der 2. Fußball-Bundesliga ungeschlagen bleiben. „Unsere Spieler haben eine Entwicklung genommen, mit der ich sehr zufrieden bin. Jetzt müssen wir den nächsten Schritt machen. Wenn es uns gelingt, den Gegner in der Defensive zu binden, sehe ich gute Chancen für uns“, sagte Trainer Tim Walter. Das Aufeinandertreffen mit dem vom ehemaligen Kieler Coach Markus Anfang betreuten Tabellenführer 1. FC Köln wurde um 13 Uhr im ausverkauften Holsteinstadion angepfiffen.

Lewerenz , der seine Rückenprobleme überwunden hat, sitzt zu Beginn aber auf der Bank. Der gesperrte Kingsley Schindler fehlt ebenso wie seine Offensivkollegen Mathias Honsak (Armbruch) und Aaron Seydel (Fersenreizung). Mit Regisseur Jae-Sung Lee fehlt ein weiterer Leistungsträger bei den Störchen. Dennoch gehörte der erste halbe Stunde den Gastgebern.

Pfiffe gab es in der ersten Halbzeit gegen Dominick Drexler. Der letztjährige Holstein-Leistungsträger war im Sommer mit Trainer Markus Anfang zu den Geißböken gewechselt.