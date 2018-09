4:2 gegen Darmstadt 98 : Holstein Kiel feiert zweiten Heimsieg

Die offensiv personell geschwächten Hausherren starteten stark und wurden mit den beiden Toren früh belohnt.

von Christian Jessen

28. September 2018, 20:45 Uhr

Kiel | Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg ist Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen Darmstadt 98 feierten die „Störche“ am Freitagabend vor 8527 Zuschauern trotz fast einer Halbzeit in Unterzahl einen verdienten 4:2 (3:2)-Erfolg – es war ein Spektakel mit Happyend im Holstein-Stadion.

In einem munteren Spiel war den Kielern von Beginn an anzumerken, dass sie nach zuletzt nur einem Punkt aus drei Partien unbedingt gewinnen wollten. Zwar besaß der Gast die erste Chance durch Marcel Heller (2.), doch die Kieler hatten das Geschehen weitgehend unter Kontrolle – und trafen auch endlich mal nach einer Standardsitiuation. Dabei machte sich die erstmalige Startelf-Berufung von Mittelstürmer Benjamin Girth bezahlt, der nach einem Kopfball von Janni Serra zum 1:0 abstaubte (12.). Elf Minuten später fiel das 2:0, als Alexander Mühling den Ball nach einem Serra-Zuspiel mit Übersicht – oder Glück? – ins lange Eck schlenzte (23.).

Die grundsätzlich defensiv orientierten, aber nicht destruktiven Darmstädter waren bei ihren Kontern hier und da gefährlich (Wurtz/ 22., Franke/26.) und kamen per Elfmeter zum Anschluss, als Jannik Dehm einen Heller-Schuss mit erhobenem Arm abgeblockt hatte. Tobias Kempe verwandelte zum 2:1 (29.).

Die Kieler Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Eine butterweiche Flanke von Lee Jaesung nickte Serra aus wenigen Metern zum 3:1 ein (32.). Ruhe kam allerdings nicht ins Spiel. Eine Flanke von Marcel Heller köpfte Kempe ziemlich unbedrängt aus zehn Metern zum 3:2 ein (39.). Und nach einem Ballverlust von Hauke Wahl hatten die Kieler sogar Glück, dass Serdar Dursun frei vor Kenneth Kronholm am Kieler Keeper scheiterte (42.).

Die zweite Hälfte begann mit einem Schock für die „Störche“: Der bereits verwarnte Dehm brachte Sandro Holland kurz vor dem Strafraum zu Fall – Gelb-Rot war vertretbar (51.). Trainer Tim Walter reagierte, füllte die Viererkette mit Publikumsliebling Patrick Herrmann wieder auf. Die „Lilien“ hatten in Überzahl nun logischerweise mehr Spielanteile, Torchancen resultierten daraus jedoch nicht.

Und so sorgten die beiden besten Kieler an diesem Abend für klare Verhältnisse. Im Zusammenspiel mit Mühling traf Kapitän David Kinsombi aus acht Metern zum 4:2 (70.). Während Holstein durch Mühling und Kingsley Schindler (75.) noch das fünfte Tor vergab, wurde es vor dem eigenen Gehäuse nur bei einem Kopfball von Serdar Dursun (82.) noch einmal eng. Der Sieg geriet jedoch – auch als die Gäste die Brechstange auspackten – nicht mehr in Gefahr.