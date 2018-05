Bei möglichem Aufstieg : Holstein Kiel darf nicht im Volksparkstadion spielen

Hamburg könne die eigenen Umkleideräume nicht nutzen, wenn Holstein ein Heimspiel hätte, sagt HSV-Vorstand Wettstein.

von shz.de

05. Mai 2018, 16:28 Uhr

Der Hamburger SV hat Holstein Kiel untersagt, im Falle eines Aufstiegs in die Bundesliga Spiele im Volksparkstadion auszutragen. Das berichtet die „Bild“. „Aufgrund der Besonderheit, dass wir den identischen Trakt für Training und Spielbetrieb nutzen, wäre kein adäquater Trainingsbetrieb bei Kieler Heimspielen für unsere Profis sichergestellt“, sagte HSV-Vorstand Frank Wettstein der Zeitung.

Für den Fall des Aufstiegs in die erste Bundesliga hat die Deutsche Fußball-Liga (DFL) Holstein bislang keine Genehmigung für das eigene Stadion erteilt. Im Sommer beginnen im Holstein-Stadion die Ausbau-Arbeiten am Stadion, so dass in der neuen Saison lediglich rund 10.000 Zuschauer die Spiele sehen können. Diese geringe Kapazität könnte der Deutschen Fußball-Liga ein Dorn im Auge sein. Das Holstein-Stadion fasst derzeit ohnehin nur 12.000 Zuschauer. Die für die 1. Bundesliga geforderte Untergrenze beträgt 15.000 Plätze (davon 8000 Sitzplätze). Der Stadionausbau kann jedoch erst im Sommer 2019 beendet werden. Nach dem Umbau soll das Holstein-Stadion den Ansprüchen genügen.

Im Falle eines Aufstiegs sucht die KSV Holstein daher eine Ausweichmöglichkeit. Die „Störche“ hatten sich bereits Hoffnungen auf den Umzug nach Hamburg gemacht. Der Wechsel ins Stadion von St. Pauli erscheint mittlerweile als letzte Option, doch dort ist die erforderliche Torlinien-Technik noch nicht vorhanden.