„Holstein Women“ : Frauenmannschaften bleiben bei Holstein Kiel

Nach Gesprächen zwischen der Frauenfußballabteilung und dem Präsidium ist klar: Man will doch weiter zusammenarbeiten.

von Gerrit Hencke

04. Mai 2018, 18:44 Uhr

Kiel | Die Fußballfrauen und Präsidium der KSV Holstein haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt. Das teilte der Verein am Freitagabend mit. Man hätte sich nach konstruktiven Gesprächen darauf geeinigt, hieß es in der Pressemitteilung. „Wir sollten jetzt nicht zurückblicken“, sagt Bernd Begunk, Trainer der 1. Mannschaft, „sondern gemeinsam einen Neuanfang machen. Ich sehe diese Situation auch als Chance für die Women. Dafür haben sie lange gekämpft.“

Ende der vergangenen Woche hatte der Verein, dessen Herrenabteilung in diesem Jahr erstmals in die 1. Fußball Bundesliga aufsteigen könnte, bekanntgegeben, dass die Spielerinnen sich dem VfB Kiel anschließen sollen.

KSV-Präsident Steffen Schneekloth räumte ein, dass der Verein die Situation um die „Holstein Women“ falsch eingeschätzt habe. Nach intensiven internen Gesprächen sei der Verein zu einer neuen Einschätzung gekommen, sagte Schneekloth. Reaktionen aus Politik und Wirtschaft hätten dazu beigetragen. „Mit dieser breiten Unterstützung sind wir zuversichtlich, dass wir gemeinsam die Situation für die 'Holstein Women' nachhaltig verbessern können.“

Gerade aus den Worten der Kommunalpolitik schöpfe der Verein die große Hoffnung, dass sich die Trainings- und Spielbedingungen auf städtischen Plätzen für die Fußballerinnen verbessern werde, hieß es. Von der Wirtschaft erwarte Schneekloth einen Beitrag, damit die „Holstein Women“ irgendwann „auf eigenen Beinen stehen können“. Die Abteilung und das Präsidium verständigten sich ebenfalls darauf, die Zusammenarbeit und den Austausch zu intensivieren.

Noch am Donnerstag hieß es in einem von „Holstein Women“ auf Facebook veröffentlichten Beitrag, es müsse „nach den einschlagenden Ereignissen der letzten Tage, die nicht zuletzt auch an der Vertrauensbasis gerüttelt haben, klar sein, dass eine Zusammenarbeit nicht nur in Zeiten der medialen Aufmerksamkeit, sondern auch langfristig gesichert sein“ müsse.

Die Spielerinnen der zweiten Mannschaft hatten nach der unglücklichen Meldung am vergangenen Freitag am Sonntag auf dem Rasen protestiert: Sie liefen in neutralen Trikots auf und blieben weitestgehend regungslos auf dem Platz stehen. Beim Sitzstreik direkt nach dem 1:0 für Stockelsdorf zeigten die Gegnerinnen Solidarität – und setzten sich ebenfalls. Die Protestaktion sorgte bundesweit für Aufsehen. Frauen- und Männerteams solidarisierten sich mit den Kieler Spielerinnen und warfen dem Verein unter anderem vor, die Gleichberechtigung mit Füßen zu treten.