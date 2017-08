Zweite Pokalrunde : DFB-Pokal: Holstein Kiel trifft am 24. Oktober auf Mainz

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

Kiel | Fußball-Zweitligist Holstein Kiel bestreitet sein Spiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 am 24. Oktober um 20.45 Uhr. Das hat der DFB am Donnerstag bekanntgegeben. Als Livespiel in der ARD wird die Begegnung RB Leipzig gegen Bayern München am Tag darauf gezeigt. Alle Spiele sind live auf Sky sowie als Zusammenfassung in der ARD zu sehen.

Die Kieler hatten in der ersten Runde den Liga-Rivalen Eintracht Braunschweig mit 2:1 besiegt. Mainz 05 setzte sich beim niedersächsischen Regionalligisten Lüneburger SK Hansa mit 3:1 durch.

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 16:21 Uhr