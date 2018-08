Nachfolger von Rafael Czichos : David Kinsombi ist neuer Kapitän bei Holstein Kiel

Der erst 22-Jährige führt sein Team erstmals im Nordderby gegen den Hamburger SV aufs Feld.

von dpa

02. August 2018, 16:51 Uhr

Kiel | Holstein Kiel geht mit David Kinsombi als neuem Kapitän in die zweite Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Einen Tag vor dem Auftaktspiel am Freitag (20.30 Uhr) mit dem Nord-Duell beim Bundesliga-Absteiger Hamburger SV wurde der Defensivspieler als Nachfolger des nach Köln gewechselten Rafael Czichos vorgestellt.

„Ich trete in große Fußstapfen. Aber ich freue mich auf meine Aufgabe“, sagte Kinsombi am Donnerstag in einem Videoclip im Kurznachrichtendienst Twitter. Der 22-Jährige spielt seit 2017 in Kiel. In der vergangenen Saison hatte er mit dem Team in der Relegation den Aufstieg knapp verpasst.